2026年7月1日付で廃止JR貨物は2025年12月22日、土崎〜秋田港間を結ぶ秋田港線の第1種鉄道事業廃止届を提出したと発表しました。同線は今年度をもって旅客列車の運行が終了するほか、貨物列車の運行に見合う需要が見込めないため、2026年7月1日付で廃止するとしています。【路線図】これが今回廃止される区間のルートです秋田港線は奥羽本線の貨物支線で、土崎〜秋田港間の1.8kmを結んでいます。1907年に開業し、秋田港駅で接続