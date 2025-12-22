任期満了に伴い来年春に行われる石川県・輪島市長選挙は、県知事選挙と金沢市長選挙と同じ3月8日に投開票されることが決まりました。輪島市の選挙管理員会は22日、市長選挙の告示日を来年の3月1日、投開票日を3月8日とすることを決めました。選挙戦となれば、輪島市長選挙は県知事選挙、金沢市長選挙と同じ日に投開票が行われることになります。輪島市長選をめぐっては、現職で2期目を目指す坂口茂市長が出馬を表明していますが、