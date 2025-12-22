プロ野球・中日は22日、アルベルト・アブレウ投手を獲得したことを発表しました。ドミニカ共和国出身の30歳アブレウ投手は188cm、94kgの右腕。ヤンキースやレンジャーズ、ロイヤルズを渡り歩き、今季はレッズの3Aで17試合に登板し、1セーブ、防御率5.79をマークしています。愛称は子供のころに呼ばれていた“ベボ”だといいます。背番号は「28」になりました。球団を通じアブレウ投手は「この素晴らしい中日ドラゴンズのチームでプ