静岡鉄道は2025年12月27日〜26年1月12日の期間限定で、アニメ「ゆるキャン」シリーズの登場キャラクター「志摩リン」をイメージした「しまりんキッチンカー」を出店する。【画像】再現度高！しまりんキッチンカーのメニュー作中で志摩リンが年末年始を静岡県内で過ごしていることから、"年越しキャンプ飯"を再現したメニューを提供するという。それが、「しまりん流 鴨だしそば」（税込み1000円）。アニメ『ゆるキャン△SEASON2