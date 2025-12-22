フリーアナウンサーの山本浩之（63）が22日、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜前8・00）に出演。前夜に行われた漫才日本一決定戦「M―1グランプリ2025」の決勝に言及した。月曜パートナーのMBS・古川圭子アナウンサーと「M―1」を振り返り、最終決戦に進んだ「3組とも面白かった」と山本がうなれば、古川アナも「あきらかに最後に出てきたたくろうの2人がウケてましたね」と続い