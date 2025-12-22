音楽配信の普及により特定の楽曲、ミュージシャンに人気が集中する傾向が強まった。各種ランキングではＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ（ミセス）が上位を席巻。「日本版グラミー賞」と呼ばれる「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ）」が設立され、日本の音楽を世界に売り込む機運が高まった年にもなった。（鶴田裕介）世界へ売り込む機運ビルボードジャパンが発表した２０２５年の年間総合ソング・チャートでは