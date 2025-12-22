3人組テクノポップユニットPerfumeのあ〜ちゃん（36）、かしゆか（36）、のっち（37）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。3人で定期的にしていることを話した。今回は「金言＆未公開SP」。Perfumeは9月に、年内いっぱいでコールドスリープ（活動休止）することを発表した。インタビュアーの林修（60）から「必ずメンバーで月に1度なさっていることがあると？」と質問されると、かしゆかが「食事会を3家