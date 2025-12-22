お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及。2年連続決勝に進出したママタルトの評価について私見を述べた。塙は「最後も余韻あって。現場もすごかったなっていう感じ」と切り出し、大会を興奮気味に振り返った。その上で最後の10番手に登場し9位に終わ