漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。２年連続で決勝に進出したエバースは、ファーストラウンドで８７０点と圧倒的な１位で突破したが、最終決戦では審査員９人中８人が「たくろう」を選び、「ドンデコルテ」に１票、「エバース」は０票という結果になった。エバースの佐々木隆史は２２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、Ｍ−１のステージ写真とともに