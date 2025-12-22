◇スキージャンプ FISワールドカップ エンゲルベルク大会(日本時間19日〜21日、スイス)W杯の男子ラージヒル第12戦が21日に行われ、小林陵侑選手が今季2勝目をあげました。小林選手は1本目で133.0m(146.6点)を飛び、5位に着けます。そして2本目では132.0m(163.4点)の好ジャンプを披露。飛型点で大きく得点を伸ばし、トータル310.0点で逆転優勝を飾りました。第2戦・リレハンメル大会以来の優勝となった小林選手。W杯5連勝中、総合ラ