東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）を巡り、新潟県議会は２２日、再稼働容認を表明した花角英世知事への信任を示す議案を可決した。これを受け、花角知事は２３日に赤沢経済産業相と面会し、再稼働への「地元同意」を伝える予定だ。東電は国の原子力規制委員会の手続きを経た後、来年１月２０日頃に同原発６号機を再稼働させる見通し。６号機が稼働するのは、２０１２年３月に運転停止して以来。東電の原発再稼働は、１