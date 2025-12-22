22日午前、鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット8号機は、打ち上げ後、約27分で第2段エンジンが早期に燃焼停止し、文部科学省は「打ち上げ失敗」と発表。原因究明のため対策本部を設置しました。H3ロケット8号機は、今月7日に予定されていた打ち上げが延期され、17日にも直前で中止されていました。