メジャーチャンピオンたちが親子で戦う「PNC選手権」（米フロリダ州）が21日に終了した。2日間の日程で行われ、初日からトップを走ったマット・クーチャー（米国）と息子のキャメロンが、最終日も「54」をマーク。トータル33アンダーで、ジョン・デーリー、デービス・ラブ?（ともに米国）組を抑えて快勝した。【連続写真】リー・トレビノは50年前から現代スイングを実践してた？？その最終日を大いに沸かせたのは、なんと86歳のリ