女優の吉永小百合（80）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。マネジャーをつけずに活動する理由を語った。30代半ばで「マネジャーを置かないで自分でやりたい」と事務所から独立したという吉永。「“これはできます”っていうようなことを、イエスノーをはっきり言って仕事に向かうという形にした」と話した。番組では、独立直後という1982年の放送回をVTRで紹介。「自分でマネジメントを