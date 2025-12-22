【東スポ音楽館】演歌歌手・二見颯一が１年ぶりのフルアルバム「やまびこスペシャル」を１０日にリリース。オリジナル曲とカバー曲を交え、演歌はもちろん、歌謡曲、ポップスまで幅広く歌う二見の魅力を詰めた一枚となっている。――どんなアルバムですか二見「幅広いジャンルを歌えるという魅力を伝えるコンセプトがあり、演歌をはじめ、ポップスや歌謡曲も入っていて、アレンジを変えたカバー曲も入っています。イベントやコ