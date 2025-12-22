µð¿Í¤Ï£²£²Æü¡¢Á°¥í¥¤¥ä¥ë¥º£³£Á»±²¼¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ïº£µ¨¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°£³£Á¤Ç¤Ï£³µåÃÄ¤Ç£±£°£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£±Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç£²£µËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·È¯¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤À