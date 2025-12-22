ソフトバンクの野村勇内野手（２９）が２２日、福岡市内の球団事務所で２度目の契約更改に臨み、３１００万増の５２００万円でサインした。「今年頑張らないとクビというのをずっと思いながらやってきた」と会見で口にした野村。開幕時はベンチスタートが多かったものの、相次ぐ主力の負傷離脱でチャンスを得ると自己最多となる１２６試合に出場。規定打席にこそ届かなかったが打率２割７分１厘、１２本塁打、４０打点、１８盗塁