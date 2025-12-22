音楽ユニット・Repezen Foxx（レペゼンフォックス）のDJ社長が2025年12月21日にYouTube動画で、大晦日に開催する解散ライブのチケットが売れ残っていることを明かした。「ドームのチケット売れてません」レペゼンフォックスをめぐっては、2023年12月に突然失踪。その後、メンバーの脱退を経て自身もグループを脱退。残っていたメンバーも解任され、24年12月31日にはメンバーが0人になった。しかし、2025年6月1日にレペゼンフォック