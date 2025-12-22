世界でも人気！独特の美しさ日本産の宝石 パールとコーラル 宝石の多くは、海外でとれるものが多いですが、日本でも昔からジェダイトやアンバーなどの原石をとることができました。また、独特の美しさをもつ品質のよい日本産のパールとコーラルは、世界から注目を集めています。 日本で生まれる宝石 パールとコーラルは、どちらも生物由来の宝石。宝石は鉱物由来のもの（無機質