米株先物時間外しっかり 週明けの株式市場は東京・アジア含めて比較的しっかり。米株先物時間外もプラス圏推移。 米株価指数先物時間外取引 東京時間13:34現在 ダウ平均先物MAR 26月限48505.00（+40.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6905.00（+17.75+0.26%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25679.50（+104.75+0.41%）