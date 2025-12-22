東京時間13:49現在 香港ハンセン指数 25742.24（+51.71+0.20%） 中国上海総合指数 3915.20（+24.75+0.64%） 台湾加権指数 28068.09（+371.74+1.34%） 韓国総合株価指数 4086.41（+65.86+1.64%） 豪ＡＳＸ２００指数 8701.10（+79.75+0.93%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85428.44（+499.08+0.59%） シンガポールST指数 4605.73（+35.95+0.79%） アジア株は朝からの堅調地合