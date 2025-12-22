パソナグループが大阪・関西万博のパビリオンでVIPの接客に使ったドレス。右から3人目はファッションデザイナーの藤本ハルミ氏＝2024年9月、大阪市大阪・関西万博でパビリオンを出展したパソナグループは、国際機関の代表者や政府関係者らVIPの接客で使ったドレスを阪急百貨店梅田本店で27日から展示する。閉幕後初の一般公開で新春の百貨店に花を添える。来年1月12日まで。ドレスは全20着で98歳の現役ファッションデザイナー