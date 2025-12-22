タレント石原良純（63）が22日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。年賀状との向き合い方について語った。番組では、年賀状を送ることをやめる「年賀状じまい」が急速に拡大していることを紹介した。毎年年賀状を出すという石原。玉川徹氏から「良純さんにちょっと聞きたいんだけど、何枚ぐらい出してるんですか？」と出す年賀状の枚数を聞かれると、「結構出してるよ？