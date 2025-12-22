12月県議会最終日の22日、県議会は花角知事の「信任」を賛成多数で決議しました。柏崎刈羽原発の是非について「信を問う」としていた花角知事は、再稼働を容認した自身に対する「信任」か「不信任」の判断を県議会に仰いでいました。この議会では原発の安全対策の広報に関する補正予算案が出され、最大会派の自民党は「知事が職務を続けることを是とする」付帯決議案を提出。先ほど、県議会で補正予算案と決議案が採決され、賛成多