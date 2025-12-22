靴下屋のオンラインストアでは、2025年12月19日から先着で「ドリンクホルダー」がもらえるお得なキャンペーンを開催しています。どんなシーンにも対応できる優れもの♡今、対象のタイツ（プレミアムタイツ各種、PUFTYタイツ各種、NUDEY54dタイツ各種）を含む5500円以上の購入で、MIMPICREATION（ミンピクリエーション）に作成を依頼し制作した、オリジナルのドリンクホルダーがもらえます。Tabioのロゴが入ったドリンクホルダ