STU48が、13thシングルを2026年3月4日にリリースする。また、同作表題曲の選抜メンバーも発表され、中村舞がシングルとしては初となる単独センターに決定した。 （関連：【画像あり】『STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～』追加公演＆クリスマスライブの場面写真） 本情報は、12月21日に広島 BLUE LIVE HIROSHIMAにて行われた『STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だʍ