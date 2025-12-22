東邦ホールディングスが３日ぶりに反落している。前週末１９日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２６年３月期第３四半期に投資有価証券売却益４０億円を特別利益として計上すると発表。これを受けて朝高でスタートしたものの、買いが続かなかった。なお、２６年３月期通期業績予想は現時点で変更はないとしている。 出所：MINKABU PRESS