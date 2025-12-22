ＴＯＰＰＡＮホールディングスが６日ぶりに急反発。大和証券は１９日、同社株の投資判断を「２（アウトパフォーム）」から「１（買い）」に引き上げた。目標株価は４５００円から６０００円に見直した。高密度半導体パッケージ基板である「ＦＣ－ＢＧＡ」の成長実現によるポテンシャルは高いと指摘。ＡＩ関連の認定取得と来期の業績寄与に期待しており、２７年３月期からの新中期経営計画では高い目線が