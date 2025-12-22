午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８００、値下がり銘柄数は７４９、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、石油・石炭、機械など。値下がりで目立つのは陸運、空運、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS