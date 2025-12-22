（台北中央社）外交部（外務省）は22日、前農林水産副大臣の滝波宏文参院議員（自民党）が会長を務める参議院の親台派グループ「TY会」の訪問団が、同日から24日までの日程で台湾を訪問すると発表し、心から歓迎すると表明した。期間中、頼清徳（らいせいとく）総統らとの面会を予定している。外交部によれば、訪問するのは滝波氏の他、小林一大参院議員、鈴木大地参院議員、宮本和宏参院議員（いずれも自民）。滝波氏の妻で台湾出