株式会社ニコンイメージングジャパンは、「定期メンテナンス 割引キャンペーン」を2026年1月13日（火）から3月13日（金）にかけて実施する。対象のサービスが最大20％OFFの料金で受けられる。 「定期メンテナンス」は、経験豊かな技術者による各部作動点検、精度確認および細部にわたる清掃といった、ニコンが推奨する点検・メンテナンスメニューを提供するサービス。ニコンプラザのサー