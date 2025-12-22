かつて大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸し、直近2年間を米マイナーリーグで過ごしていた韓国人投手コ・ウソクは、現時点で古巣に復帰する計画がないようだ。来季もアメリカに残り、メジャーリーグ挑戦を続ける見通しだという。【写真】美女タレントの直視できない“開脚”！韓国プロ野球始球式この2年間でトレードや放出を経験し、3球団を渡り歩いたコ・ウソクは、マイナーリーグのすべての階級で登板したものの、悲願のメ