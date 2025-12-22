【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JUJUが、大人気Requestシリーズの最新作となる、洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』を、2026年3月18日にリリースすることが決定した。 ■松任谷正隆がプロデュースを担当 主な収録カバー曲は、「Your Song」＜Elton John＞、「Alone Again (Naturally)」＜Gilbert O’Sullivan＞、「Superstar」＜Delaney & Bonnie / Carpenters