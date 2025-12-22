幾田りらが、韓国で12月20日にサプライズ出演した音楽授賞式『2025 MelOn Music Awards』のオフショットをInstagramで披露した。 【写真】幾田りら＆ZICOの舞台裏オフショット【動画】BOYNEXTDOOR、ILLITモカともコラボ！ / ZICOのステージ全編 ■『MMA』ZICOのステージに幾田りらがまさかの登場！ 韓国の国民的ヒップホップアーティストであり、プロデューサーとしても活躍するZICO（ジコ）との