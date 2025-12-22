¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢¡ØCHEER¡Ê¥Á¥¢¡Ë Vol.65¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¢£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¤Î½é¿´¤ÏËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ëÌÜ¹õ¡£Âµ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ìー¥¹¤ÎÀÚÂØ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ý¥í¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¤Ë¥ì¥¶ー¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥³ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª