★豪華クルーズ船で観光地巡り！★一度は行ってみたい憧れの豪華旅！今回乗船するのは、乗船定員5000人以上を誇る超大型クルーザー「MSCベリッシマ」を小島親子が徹底調査！さらに寄港地函館・秋田・金沢・鹿児島の観光地情報もご紹介！【出演者】小島奈津子・小島淳子（お母さま）＜今回参加したクルーズツアー＞MSCベリッシマ東京、函館、秋田、金沢、韓国・チェジュ島、鹿児島を巡る10日間のツアー一人249,800円〜※内側客室