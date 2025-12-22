国産AIの開発に向けて政府が「5年で1兆円規模」の支援を計画していることがわかりました。ソフトバンクなどが公募に参加する見通しです。政府は先週、AI戦略本部を開催し、高市総理が「国産AI」の開発を官民が連携して進めるよう指示しました。関係者によりますと、経済産業省は「基盤モデル」を開発する事業者を公募し、来年度の当初予算で3000億円以上を計上する方針です。順調に進めば、5年間でおよそ1兆円を支援します。ソフト