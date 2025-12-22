高市総理は歌手の「こっちのけんと」さんら音楽や映画などコンテンツ産業の関係者と面会し、海外展開の支援などに向け、意見を交わしました。高市総理「高市内閣としましては、この素晴らしい日本のコンテンツ力を世界中に展開したい。そんな強い思いを持っております」意見交換会には歌手の「こっちのけんと」さんやAwichさん、映画監督の押井守さんらが出席しました。成長投資の17の戦略分野の一つに「コンテンツ」を掲げる高市