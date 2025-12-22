タイ国籍の当時12歳の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、日本政府が少女の帰国に向けて最終調整に入ったことがわかりました。この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之被告（52）がタイ国籍の当時12歳の少女を違法に働かせたとして児童福祉法違反などの罪に問われているものです。関係者によりますと、日本政府が少女の早期帰国に向けて最終調整に入ったことがわかりました。少女は今年6月に29