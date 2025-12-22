先月、中国から日本へ輸出されたレアアース磁石は前の月から34.7%増え、今年最多となったことがわかりました。中国税関総署によりますと、11月のレアアース磁石の日本への輸出量はおよそ304トンで、前の月の226トンから34.7%増え、今年最多となりました。レアアース磁石は、電気自動車や家電など様々な製品に使用されていて、日本はそのほとんどを中国からの輸入に頼っています。11月の中国のレアアース磁石全体の輸出量としても12