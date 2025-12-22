元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさん（30）が2025年12月20日、YouTuberのヒカルさんとの離婚を自身のインスタグラムでも報告した。「これからも暖かく見守ってくれたら嬉しいです！」ヒカルさんと進撃のノアさんは25年5月31日、「交際0日婚」での結婚を発表した。その後、ヒカルさんは9月14日にオープンマリッジを宣言して大炎上。12月19日、結婚から約6か月で離婚したことがヒカルさんのYouTubeチャンネル