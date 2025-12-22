各AI企業はAIにトレンドやニュースを扱わせるために最新の情報を学習させていますが、一方でAIが生成した誤情報を別のAIが学習してまき散らす悪循環が発生するなど、新しい情報で汚染されてしまうケースもあります。チューリッヒ大学の研究者らが発表した「Ranke-4B」は、タイムスタンプ付きデータのみを使用した「History-LLMs」プロジェクトの一環としてリリースされており、100年以上前の社会における知識や見解などを表現でき