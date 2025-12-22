ザ・リッツ・カールトン東京が、ロマンティックなバレンタインシーズンに贈る、愛の季節を鮮やかに彩るメニューを多数展開。ハートといちごの限定アフタヌーンティーやギフトにぴったりのチョコレート、これから旬を迎える食材にトマトをふんだんに使用したメニューの提供が実施されます！ ザ・リッツ・カールトン東京「バレンタイン企画」 期間：2026年1月5日(月)より順次 ザ・リッツ・カールトン東京が、ロ