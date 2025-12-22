ＤｅＮＡからＦＡ権を行使し西武に加入した桑原将志外野手（３２）が２２日、埼玉・所沢市の球団施設で入団会見に臨み、「とにかく勝ちに対して貪欲に、僕らしいプレーを見せたい」と意気込みを語った。青色のスーツに身を包み、晴れやかな表情で会見に臨んだ桑原。「熱いお言葉をいただきましたし、すごく悩んだんですけど、ぜひライオンズでトライしたい、ライオンズのためにプレーしたいと。環境を変えてやる方が自分のキャ