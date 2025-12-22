２２日午前に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた日本の主力ロケット「Ｈ３」８号機について、小林茂樹文部科学副大臣は同日午後に開かれた、文科省の対策本部で「予定した軌道にみちびき５号機を投入することができず、打ち上げに失敗した」と発言した。「みちびき」は内閣府の測位衛星で、日本版全地球測位システム（ＧＰＳ）と呼ばれる。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）によると、打ち上げは同日午前１０時５