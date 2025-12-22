タレント上沼恵美子（70）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。亡き名優にかぶれた夫について語った。高倉健さんの話になり、上沼は「私はお会いしたことない。うちの主人は何度もある」と打ち明けた。上沼の夫は元カンテレ社員で「映画のPRで大阪に来られる時とかに、熱烈なオファーをしたんだと思いますよ。かぶれてましたよ、健さんのこと大好きだから」と説明。局入りする際に出迎え、「朝