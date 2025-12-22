お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及した。「昨日は打ち上げもなく、すぐ家帰ったんですよ。疲れたから。群馬で2回漫才やってきてて。疲れちゃって」と切り出した。相方の土屋伸之も「館林で早坂営業から行ったからね。2番手で出て、東北道走って