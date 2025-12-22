元TOKIO松岡昌宏（48）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。少年時代に恋心を抱いた相手を明かした。今回は「金言＆未公開SP」。松岡と少年時代から親交がある井ノ原快彦（49）がリモートで出演。松岡は13歳で出会った当初、毎日のように井ノ原家に遊びに行っていたという。インタビュアーの林修（60）から「松岡さんが井ノ原さんの家に通われていたのは、何か別の理由があったと聞いたのですが。他に目