日清オイリオグループは“生きるエネルギー”を提供し、生活者の健康につながる食提案やスポーツ振興活動を通じて、生涯にわたって活力ある健康的な生活に貢献することを目指している。その一環として、主力工場のある横浜市を起点に“植物のチカラ®”で日本を元気にしたいという強い思いから、2005年より横浜F・マリノスと食事・栄養を軸とした取り組みを開始。2017年からはトップパートナーを務め、同クラブの栄養アドバ