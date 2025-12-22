ソフトバンクは２２日、台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）・味全の徐若熙（シュー・ルオシー）投手が入団することを発表した。２３年の台湾シリーズでＭＶＰを獲得した最速１５８キロ右腕。２５歳と若く、今季終了後に海外挑戦を目指していた。メジャーの複数球団が強い関心を示し、日本でも日本ハムなどが獲得交渉を行っていたが、ソフトバンクが３年総額１２億円以上とみられる好条件を提示し、争奪戦を制した。１１月には福岡を訪れ